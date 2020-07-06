Harita almak büyük başarı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan müzakerelere ilk defa kendisinin başkanlığı döneminde Avrupa Birliği’nin de katıldığını söyledi. Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının ilk defa masaya harita koyduğunu da belirterek, elde ettiği büyük başarıyı herkese anımsattı.

Kathimerini gazetesine konuşan Anastasiadis ‘Crans Montana’da bir fırsat kaybettiğini söyleyenlere’ şu cevabı verdi:

“AB ilk kez benim dönemimde Kıbrıs sorununun çözüm diyaloğunun tamamına katıldı. Toprak haritaları ilk kez benim dönemimde sunuldu. Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için masaya ilk kez oturduğunu, çok sayıda yakınlaşma kaydedildiğini hatırlatmak isterim. Uzlaşılanların yeterli olmayacağını ve sonucunda iki toplumda endişe yaratacağını gözlemlediğimizde Sayın Akıncı’ya, uzlaştıklarımızın tam olarak neler olduğunu halka aktarmak için yakınlaşmalar listesi oluşturup, ortak basın toplantısı düzenlememizi önerdim. Maalesef Sayın Akıncı ortak basın toplantısı düzenlememizi ve yakınlaşmaların listelenmesini reddetti. Üç parçalı metin istedim, hazırladık, sunduk Kıbrıs Türk tarafı ise bizim metnimizi esas alacağını söyledi. Bunu, kendi yazılı metinlerini sunmamak için yaptılar. Bu, Crans Montana’da da izledikleri bir pratikti. Dolayısıyla bizim tarafımızca, iyi niyetimizi ve çözüme ilerleme kararlılığımızı göstermek için insani olanaklar çerçevesinde gereken her şey yapıldı. Başarılamadıysa, bunun sorumlusu Türkiye’nin müdahaleleri ve Kıbrıs Türk tarafının Crans Montana’daki diyaloğa dair yükümlülüklerini yerine getirememesidir. BM tarafından maksatlı olarak sızdırılanlara kapılıp başka anlatılardan söz edilmesi beni üzüyor.”

Anastasiadis, doğal gaz yataklarına odaklandıkları için yeşil enerji meselesinde geride mi kaldıkları sorulduğunda “Aksini söylersem doğru olmaz. Adımlar attık ama olması gerektiği kadar değil” dedi.

Ruhsatlandırdıkları hidrokarbon şirketlerinin faaliyetlerini 2021’e kadar dondurduğu ancak uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının düşmesi nedeniyle, en iyi senaryoyla, yeni bir erteleme olabileceği hatırlatılan Anastasiadis’e “enerji planlamalarının çökmesi senaryosunu düşünüp düşünmediği” soruldu.

Ortaya çıkan kriz nedeniyle ilgi göstermedikleri yerlere dair sözleşmelerini iptal eden şirketlerin politikaları beyan edilmişken enerji planlamalarında bir çöküş öngörmediğini söyleyen Anastasiadis “Kıbrıs’ta iptal etmek yerine ruhsatlarını uzatmayı talep ettiler çünkü keşifler açısından mevcudiyetlerini önemli görüyorlar. Endişelenmediğimi söylemek zorundayım. Türkiye’nin eylemleri beni şirketlerin kaçma ihtimalinden daha çok endişelendiriyor.”