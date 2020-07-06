Doğu Akdeniz'de taviz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyun ve tuzakları yerle bir ettiklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin haklarından taviz vermeden sondaj çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hidrokarbon arama faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan, denizlerde Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle sondaj faaliyetlerine başlandığını anımsatarak, “Türkiye’ye özellikle ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik” dedi.

Doğu Akdeniz’in ardından Karadeniz’de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçildiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklarından taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğini vurguladı.