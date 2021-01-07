2021 bütçesi 10 milyar 140 milyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 Mali Yılı Bütçesi, 2020 Mali Yılı Bütçesi’ne göre yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

2021 Mali Yılı Bütçesi’nde oluşan 1 milyar 910 milyon TL’lik açığın Türkiye yardımları ile 760 milyon TL’ye düşeceği öngörülüyor.

Toplam 2,5 milyar TL olarak öngörülen Türkiye yardımının 1 milyar 150 milyon TL’lik kısmının kamu maliyesine destek olarak bütçeye aktarılması; 600 milyon TL’si yatırım, 750 milyon TL’si savunma için olmak üzere 1 milyar 350 milyon TL’lik kısmın hibe olarak verilmesi planlanıyor. Ancak bu detaylar Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokolle kesinleşecek.

Personel giderleri kaleminde yüzde 14,24 artış

2020 bütçesine kıyasla 2021 bütçesinde personel giderleri yüzde 14,24 artışla 3 milyar 381 milyon TL’ye; cari transferler yüzde 11,93 artışla 4 milyar 258 milyon TL’ye yükseldi.

Bütçede mal ve hizmet alım giderleri ise yüze 17,83 artışla 743 milyon TL’ye yükselirken, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri yüzde 17,14 artışla 209 milyon 118 bin TL’ye çıktı.

Mahalli gelirlerdeki artış yüzde 0,53 oldu

Öte yandan mahalli gelirlerde sadece yüzde 0,53’lük bir artışla 5,640 milyon TL olarak öngörüldü. 2021 için Fiyat İstikrar Fonu’ndan gelirlerin yüzde 10,11’lik artış 980 milyon TL olarak gerçekleşmesi planlanıyor. 2021 bütçesinde özel gelirler kaleminin yüzde 48,52’lik düşüşle 108 milyon TL olması; döner sermaye gelirlerinin ise yüzde 22,45 artışla 12 milyon TL’ye çıkması öngörüldü.

2020 bütçesinde 960 milyon TL olarak geçen TC Yardımları, 2021 bütçesinde yüzde 40,62’lik artışla 1 milyar 350 milyon TL olarak; 2020 bütçesinde 440 milyon TL olarak yer alan Türkiye kredileri ise yüzde 161,36’lık artışla 1 milyar 150 milyar olarak öngörüldü.