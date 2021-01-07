Muhalefet yine seçim konuşmaya başladı

Serdar ŞENGÜL

Meclis Başkanlığı için ilk tur oylamada UBP adayı Resmiye Canaltay’ın 26 ret oyu alması nedeniyle, parlamentoda temsil edilen 3 parti yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantıda, bundan sonraki süreç ele alındı. Milletvekillerinin yarıdan fazlasının ret oyu verdiği bir aday için ikinci kez oylama yapılıp yapılamayacağı konusunda uzlaşı sağlanamadığı için konunun Başsavcılığa aktarılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın, Başsavcı’ya yazılı sorular göndereceğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ülkeyi yönetecek durumda olmadığını ve erken seçime doğru gidildiğini söyledi. Erhürman, seçimlerin Mart sonu veya Mayıs’ta olabileceğini ifade etti.

Erhürman: UBP Başsavcılık’tan görüş istedi

tv2020’ye konuşan ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis başkanlığıyla ilgili gelişmeleri şöyle aktardı:

“Meclis’te saat 11.00’de HP, CTP ve UBP’nin katılımıyla bir danışma toplantısı düzenlendi. O toplantıda UBP’nin talebi üzerine Başsavcılık’tan görüş alınması söz konusu oldu. Başsavcılık’tan gelen görüş dikkate alınarak Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Bu şartlar altında perşembe günü seçim yapılması mümkün değil.

Meclis’te yapılan son oylamada 26 ret oyu olunca Meclis Başkanı oturumunu “Resmiye Canaltay’ın adaylığı reddedilmiştir” diyerek kapattı. Zaten o gün oylama öncesi danışma toplantısı yapılmıştı. Meclis Başkanı, 26 ret çıkması durumunda adaylığın reddedileceğini söylemişti. UBP ise böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını söylemişlerdi ve ama ihtimal vermedikleri şey oldu.

Dolayısıyla Meclis Başkanı oylamadan sonra sabahki toplantıda söylediğini yaptı. Ancak UBP, bunun yasaya aykırı olacağını belirterek, Başsavcılık’tan görüş istedi.”

Aralarında sorun var

Erhürman, hükümetin kendi arasında diyalog sorunu yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu hükümet ölü doğdu. Meclis Başkanlığı oylaması da bu görüşümü teyit etti. 27 vekilin desteği ile kurulan hükümetin gösterdiği adaya sadece 13 kişi oy veriyor. Bu koalisyon ortaklarıyla iletişimin kurulamadığını da gösteriyor. UBP’nin içindeki ayrışma ortaya çıksın diye de küçük ortakları ret oyu veriyor.

Koalisyon ortakları ile ilişkilerini yönetemeyen bir parti, ülkeyi ve halkı nasıl yönetecek. Bunlar ülkeyi yönetemez. Özellikle bu kadar sıkıntılı bir dönemde yapamaz.

Kendi gösterdikleri adayın 26 ret, 13 kabul oyu almasını ön göremeyen bir parti ülkeyi asla yönetemez.”

Erken seçim kaçınılmaz

Erhürman, kendi arasındaki sorunları bile çözemeyen bir hükümetin zor bir dönemden geçilirken, ülkeyi yönetemeyeceğini kaydeden Erhürman, şunları ifade etti: “Erken seçimi ülke kaldırmaz diyoruz ama zaten seçimin amacı ülkeyi yönetecek bir hükümet seçmek değil midir? Hükümet ülkeyi yönetemiyorsa seçimi konuşmaktan başka bir çare kalmaz. Nitekim erken seçime doğru gidiliyor. Seçim ise Mart sonu veya Mayıs’ta olabilir.”

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 11:45