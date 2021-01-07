‘Özel sektör eridi’

Ülkenin tanınan iş insanlarından Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomik açıdan çok zor günler yaşandığına dikkat çekti.

Kaan Kaner, özel sektörün gün geçtikçe eridiğini, işsizliğin arttığını ve işletmelerin süresiz kapanma kararı aldığını kaydederek, "Dayanacak gücümüz kalmadı" ifadesini kullandı.

İş insanı Kaner, Twitter’den yaptığı paylaşımda şunları belirtti: " Elbette sağlıklı kalmak ilk hedefimiz ancak tek bu hedefle mi süreci atlatacağız? Her şey bittiğinde nasıl ayakta kalacağız? Dayanacak gücümüz kalmadı."