KKTC’de nüfusun 382 bin 230 olduğu açıklandı

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, ülke nüfusunun 2019 yılı itibarı ile 382 bin 230 olduğunu söyledi.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, “ülke nüfusu bilinmiyor” söyleminin gerçeklere dayanmadığını ifade etti. Öksüzoğlu, nüfusu yüzde beşlik yanılma payı ile bildiklerini kaydederek, nüfus bilinmiyor söyleminin popülist bir yaklaşım olduğuna da dikkat çekti.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Öksüzoğlu, “Nüfusumuzu biliyoruz. Projeksiyon nüfus olarak ve idari kayıtlar ile muhaceretten giriş çıkışlarla nüfusumuzu izliyoruz” dedi. Öksüzoğlu, Coronavirüs aşılarına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından talep edilen yaş grupları arasındaki nüfusu da bakanlığa ilettiklerini anlatarak, “Eğer köylerde nüfusun ne olduğu, belediye sınırları içerisinde nüfusun ne olduğu, yaş gruplarının ne olduğu, okul çağına gelen öğrencilerin nüfusunun ne olduğu gibi hangi konuda bizden çalışma istenirse bu verileri 24 saat içerisinde veriyoruz” şeklinde konuştu.