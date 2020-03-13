Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 3. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı. Türk Lider Expo, Kırgız Bi Expo ve Dordoy Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuara, Türk tekstil sektörü 40 firmayla katıldı. Fuarda, kumaş, aksesuar, hazır giyim ve tasarım ürünleri sergileniyor. Organizasyon şirketi Lider Expo'nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üretici şirketlerinin Kırgızistan'a olan ilgisinin büyük olduğunu ifade etti.

