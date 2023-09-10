Ekipler seferber oldu

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı Arkunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Dağlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rum basını, alevlerin Limasol Devlet Ormanları içerisine kadar yayıldığını bildirdi.

Rum İtfaiye Birimi Sözcüsü Haralambos Aleksandru yangının söndürülmesi için “İkaros 2”planının devreye sokulduğunu ifade etti.

Konumu itibarıyla “zor” olarak nitelendirilen yangının söndürülmesi çalışmaları dün gece geç saatlere kadar sürdü.

Yangın söndürme çalışmalarına 13 de hava unsuru katıldı.

Bu arada yangın bölgesinde kurulan koordinasyon merkezine giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yetkililerden bilgi aldı.