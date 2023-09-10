Hayatında kim var söyle bana

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün polise giden 23 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşının 2 ay önce kendisini Çanakkale göletine götürdüğünü; boğazına bıçak dayadığını ve “hayatında kim var söylemezsen bıçağı sokacağım” diyerek tehdit ettiğini söyleyip, şikayetçi oldu. Yakın zamanda darp edildiğini de anlatan genç kadının şikayeti üzerine Nuh Erk tutuklandı.

Hakkında şiddet tehdidi, darp, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlının, 8 Eylül 2023 tarihinde, bir apartman dairesinde, beraber yaşadığı sevgilisi S.Ş. isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartıştığını ve genç kadına tokat atarak, boğaz altını tırmalayarak, darp ettiğini söyledi. Polis, müştekinin polise gelerek şikayetçi olduğunu ve ifade verdiğini aktardı.

Gölete götürdü tehdit etti

Polis memuru, genç kadının zanlı ile 5 aydır birlikte yaşadığını, Ağustos ayı içerisinde, gezme bahanesi ile S.Ş.’yi aracına bindirdiğini ve Çanakkale göletine götürerek burada tasarrufunda bulundurduğu bıçağı çıkarıp boğazına yaklaştırarak, 3 kez “hayatında kim var söylemezsen bu bıçağı sana sokacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Konu bıçağın zanlının aracında bulunarak emare alındığını belirten polis, yine araçta bulunan 16 bin Sterlin paraya da el konduğunu bildirdi. Polis soruşturmanın yeni başladığını belirterek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.