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Konuklar müziğe doydu

Liman Hotel By Merit’te sahne alan usta sanatçı Muazzez Ersoy muhteşem bir geceye imza attı

Konuklar müziğe doydu

Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Muazzez Ersoy, Liman Hotel By Merit’te sahne aldı.  Ersoy, muhteşem performansı, fit görüntüsü ve şıklığıyla muhteşem bir geceye imza attı.
Ustan sanatçı, gelen misafirlerin masalarına giderek hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, hareketli parçalarının yanı sıra dillere pelesenk olmuş klasik şarkılarını da söyledi. Gece boyunca enerjisi hiç düşmeyen Ersoy, konuklara güzel anlar yaşattı. 
 

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