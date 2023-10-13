Planlı ve profesyonel

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetinin Türkiye ayağında tutuklu bulunan 7 sanık için istenen cezalar belli oldu.

Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede önemli detaylar da yer aldı.

Falyalı’nın 2022 yılı Eylül ayında öldürülmek istendiği ancak cinayet planının 6 ay ertelendiği belirtildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 4 sanık, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in Halil Falyalı ve şoförüne yönelik eylemlerinden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 6 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, firari sanık Cemil Önal'ın dosyasının ise ayrılması istendi.

İstanbul’daki dava KKTC ile paralel sürüyor

Duruşmada birçok evrakın İstanbul'a ulaştığı, bazı eksik evraklar olduğu, onların da tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Duruşmada, KKTC’de ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaların paralel dava olduğu üzerinde duruldu.

Mehmet Faysal Söylemez’in cep telefonunda Halil Falyalı’nın fotoğraflarının bulunduğu açıklandı.

Mahkemede, Türkiye’de tutuklu bulunan sanıkların, Falyalı Suikastı ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan Veysel Sare ve Musa Çiçek’le olan bağlantılarına dikkat çekildi.

Tutuklu olarak bulunan Ender Yıldız’ın faillerle köprü olduğu ve iletişim sağladığı dile getirildi.

Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtildi. Cinayetin son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava karar duruşması için 17 Kasım 2023 saat 09.30’a ertelendi.

Tutuklu bulunan zanlıların tutuklulukları devam edecek.

Öte yandan KKTC’de tutuklu bulunan katil zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ekim’de yargıç huzura çıkacak.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.