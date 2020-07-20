Merit otelleri, krize rağmen 10 milyon lira harcıyor

Merit otelleri, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için bu yıl da krize rağmen 10 milyon lira harcıyor

Onur ULAĞ

Merit Oteller Grubu, yaşanan ekonomik krize rağmen, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına önemli miktarda bir bütçe ayırdı. Merit Royal & Premium Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök, Diyalog’a yaptığı açıklamada bu yılki gazete ve TV reklamları için 10 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını ve

3 Haziran sonrasında Girne ağırlıklı tanıtım reklamlarının başladığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl içinde Türkiye ve KKTC’deki reklamların yanı sıra İsrail, Lübnan ve Ürdün’de önemli tanıtımlar gerçekleştirdiklerini ve 3 milyon dolar harcadıklarını anlatan Ulukök, tanıtım olmadan turizm yapılamayacağına dikkat çekti.

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını nedeniyle Mart başından Mayın sonuna kadar otellerin kapalı kaldığını ve Merit otellerinin 3 Haziran’dan itibaren hizmete girdiğini söyleyen Ulukök, gerek KKTC Sağlık Bakanlığı, gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nce belirtilen tüm sağlık kurallarına uyulduğunu, bu amaçla personelin de eğitildiğini vurguladı.

Ağırlık TV’lerde

Profesyonel ekiplerin günlerce devam eden çekimlerinden sonra hazırlanan reklamların halen Türkiye televizyonları, gazeteler ve dergilerde yayınlandığına dikkat çeken Merit Royal & Premium Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök şunları kaydetti:

“Bu yıl turizmde yaşanan ciddi düşüşlere rağmen, Merit Grubu olarak tanıtım kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Böylesi bir dönemde 10 milyon liralık bir reklam kampanyasının ülke tanıtımı açısından son derece önemli ve etkili olduğunu düşünüyoruz.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olarak, ülkemizin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Besim Tibuk her zaman ‘tanıtım olmadan turizm olamayacağını’ belirtiyor ve bizleri cesaretlendiriyor. Bizler de kampanyalarımızı şekillendiriyoruz.”