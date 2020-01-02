Merit Park’ta sahne alan Candan Erçetin’i çok sayıda Kıbrıslı Rum hayranı da izledi

Merit Park Hotel’de yılbaşı gecesi sahne alan ünlü sanatçı Candan Erçetin, şarkıları ve enerjisiyle hayranlarına keyifli bir yeni yıl gecesi yaşattı.

Candan Erçetin’in konserini çok sayıda Kıbrıslı Rum da izledi. Ünlü sanatçı, Rum müşteriler için “Kalenin bedenleri’ şarkısını Rumca okudu.

Yaklaşık bin hayranının alkışları arasında sahneye gelen Candan Erçetin, zarif görüntüsüyle büyük beğeni kazandı. İki kez kostüm değiştiren Erçetin, ilk olarak giydiği siyah payetli elbisenin ardından giydiği yeşil elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.

Erçetin, “Güzel bir yıl bizi bekliyor. Dilerim ki 2020 sağlık, bereket ve aydınlık günler getirsin” sözleriyle sevenlerini selamladı. Konserine başladığı, “Kim Korkar” şarkısının ardından sevilen parçalarından “Olmaz” ve “Meğer” gibi hit olmuş şarkılarını seslendiren Erçetin, konserinde sanat müziği parçalarına ve balkan türkülerine de yer verdi.

“Kalenin Bedenleri” şarkısını Rumca sözleriyle seslendiren sanatçı, gece boyunca söylediği türkülere, “Bu türküler Yunanistan’a göç eden türkülerdir” diyerek konserine devam etti. Söylediği hareketli türkülere tüm sevenlerinin dans ederek katıldığı gecede coşku bir an düşmedi. Yeni yıla saniyeler kala, izleyenleriyle birlikte hep bir ağızdan geriye sayan sanatçı, saat tam 24.00’ü gösterdiğinde patlayan konfetilerle ve coşkuyla 2020’ye “Hoş geldin” dedi.

