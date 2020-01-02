Net mesaj verdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir televizyon programında “Bize karşı oynanan oyunları bozmak için Kıbrıs’tayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs konusuna da değindi. Oktay, “Bize karşı oynanan oyunları bozmak için Kıbrıs’tayız” dedi. Oktay; “Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız. Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun. Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk” ifadelerini kullandı.