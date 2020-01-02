2020’den umutlu 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kültürümüz ve toplumsal karakterimizle bu Ada’da var olmaya, başı dik ve onurlu yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Daha iyi bir hayatı ve dünyada uluslararası hukuk içinde daha saygın bir konumu sonuna kadar hak ediyoruz” diyerek, sorumluluk duygusuyla çözümü, huzuru ve refahı arama mücadelesinden vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başarının, zaman içinde biriktirilen tecrübeler sayesinde yeni yılda daha iyiye ve daha güzele ulaşmayı sağlamaktan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hedefler doğrultusunda, yalpalamadan, mücadeleden vazgeçmeden, katılımcı bir anlayış ve dayanışma içinde bunu başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Mesajında, 2019 yılının son aylarında, Kıbrıs sorunu bağlamında olumlu gelişmelerin yaşanmış olmasının 2020’den beklentileri daha umutlu bir noktaya getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “2020 yılı içinde, çok iyi bir planlama ve hazırlıkla, tüm ilgili tarafların, tutarlı ve yapıcı bir tutumla hareket etmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ciddi gelişmelerin yaşanması mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin zirvesinin sonuçlarının sonuç almak için yalpalamadan; akılcı, tutarlı ve kararlı bir tutum sergilemek gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Umutlu noktadayız

Mesajında, “Yeni bir yılı daha en güzel dileklerle ve umutla karşılamaya hazırlanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, içinde bulunulan koşullar ve yaşanan sorunlar zaman zaman toplumu üzüp karamsarlığa sürüklese de toplumun sonuçta daha iyi bir geleceğe olan inanca bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Meclise ve hükümetlere büyük görev düşüyor

Akıncı mesajının devamında şunları aktardı: “Ülkemizde yapılması gereken çok fazla iş; çözülmesi gereken pek çok sorun var. Planlı, akılcı, gerçekçi ve hızlı adımlar atılması gerekiyor.

Çeşitli alanlardaki reform ihtiyacı daha fazla ertelenemeyecek noktadadır. Özellikle kamu yönetiminde, nüfus ve vatandaşlık politikalarında, iç güvenlik ve asayiş konularında, trafikte, çevrede, sağlıkta, eğitimde, çalışma yaşamında ve üretimin çeşitli dallarında yanlışlarımızla yüzleşmeye ihtiyacımız vardır. Bu alanlarda öncelikle Meclise ve hükümetlere büyük görevler düşmektedir.

Ülkemizde demokrasinin bir gereği olarak farklı görüşler ve farklı siyasi partiler var. Çoğulculuğun ve çok sesliliğin vazgeçilmez unsuru olan farklılıklar, bir çatışma ve ayrışma nedenine dönüştürülmemelidir. Partizan yaklaşımlar yerine toplumsal yaklaşımlar sergileyerek, daha iyiyi ve daha güzeli birlikte aramak zorundayız.”