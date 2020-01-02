En güzel hediye

İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı.

Yapılan açıklamaya göre hediye olarak seçilen kitaplar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından dağıtıldı.

Yaş grubuna göre dağıtılan toplam 642 hikâye kitabı, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ile Boğaziçi İlkokulu ve Aygün Anaokulu’nda eş zamanlı verildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kitapları dağıtırken çocukların yeni yılını kutladı ve 2020 yılının ülkeye olduğu gibi tüm dünya çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.