50 milyon lira  gelir bekleniyor 

Suna ERDEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ekonomik nedenlerle kendisinin veya çalışanının sigorta primini ödeyemeyen işverenler için hazırlanan sigorta affının geçtiğimiz hafta Meclise gönderildiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki pazartesi günü görüşülecek olan affın 2000-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayacağını açıkladı.

Sucuoğlu, afla birlikte sosyal sigortalara 50 milyon TL girdi beklendiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Bakan Sucuoğlu, “Ekonomik krizler, dövizdeki dalgalanmalar işvereni zora soktu. Biz devlet olarak bu insanlarımızı kendi kaderine terk edemeyiz. Onlara şans vermek zorundayız” dedi. Kayıt dışılıkla ilgili affa da değinen Bakan Sucuoğlu, ilginç bir tespiti de paylaştı.

Ülkeye turist vizesi ile gelip kayıt dışı duruma düşen kişi sayısının çalışma izinli olanlara göre çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Pazartesi görüşülecek

Sucuoğlu, afla birlikte sosyal sigortalara 50 milyon TL girdi beklendiğini ifade etti. Sucuoğlu, affın son 19 yılı kapsadığını ifade ederek şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmalarda gördük ki sigorta ödeyemeyenler çoğunlukla küçük ve ortak ölçekli işletmelerdir. Daha önce sigorta affı çıkarıldı ancak yararlanmayanlar oldu. Biz de son 19 yılı baz alarak bir çalışma yaptık. Böylelikle daha önce fırsatı kaçıranlara da bir şans verdik. Af çalışması geçtiğimiz hafta Meclise sunuldu, önümüzdeki pazartesi de görüşülecek. Eski çalışma bakanları da af konusuna olumlu bakıyor. Kısa sürede onaylanıp, yürürlüğe gireceğini düşünüyorum.”

Döviz en büyük etken

Sigorta affına yönelik bazı eleştirilere maruz kalındığını da hatırlatan Sucuoğlu, KKTC’nin ekonomik gerçeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bakan Sucuoğlu, ambargolar altında bir ülkede ticari hayatın da olumsuz etkilendiğini, ayrıca son yıllarda yaşanan döviz dalgalanmalarının ise işvereni iyice zor duruma soktuğunu söyledi. Bakan Sucuoğlu, Türk Lirası kazanıp, döviz borçlanan bir ticari sistem olduğunu belirterek, “Şimdi Sterlin 7.80’ne dayandı. Sterlin borcu olanların ödeyeceği miktar çoğaldı. İşte bu gibi durumlardan dolayı küçük ve ortak ölçekli işletmeler ne yazık ki kendinin veya işçisinin sigorta primlerini yatıramadı. Biz de onlara bir şans vereceğiz” dedi.

Bakan Sucuoğlu, bin bir zorlukla boğuşan iş dünyasına yardım etmemin yetkililerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Turist vizesi sürprizi

Kayıt dışılıkla ilgili affa da değinen Bakan Sucuoğlu, ilginç bir tespiti de paylaştı. Sucuoğlu, çalışma izinli olup ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaçak duruma düşen kişilerle ilgili af çıkarıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Şimdiye kadar kaçak duruma düşmüş 600 kişiyi kayıt altına aldık. Ancak gördük ki çalışma izni olup kaçak duruma düşenlerden çok, ülkeye turist vizesi ile gelip, çalışıp kayıt dışı duruma düşmüş kişi sayısı daha fazla. Neredeyse iki katı. Bizim çıkardığım af onları kapsamıyor. Onlar için muhaceret affı gerekiyor. Karşımıza çıkan bu ciddi oran bize sürpriz oldu. Çalışma affının Şubat ayına kadar süreceğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, turist vizesi ile gelip kaçak duruma düşenlerle ilgili de ciddi tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

İş-Bul devreye giriyor

Bakan Sucuoğlu, ayrıca önümüzdeki hafta uygulamaya girecek İş-Bul uygulaması ile ilgili de bilgi verdi. Sucuoğlu, işveren ile iş arayanları buluşturacak sistem için bir havuz kurulacağını, böylelikle iş arayanın da işçi arayanın da bilgilere ulaşabileceğini ifade etti.

Sucuoğlu, uygulamanın 8 Ocak’ta faaliyete geçeceğini açıkladı.