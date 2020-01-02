Acil şifa  dilendi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan ile Konsey Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu yeni yıl nedeniyle ülkemizde bulunan sağlık turistleri ile hastaları ziyaret etti.

Heyetin, ülkemizde sağlık hizmeti almak için bulunan turistler yanı sıra devlet ve özel hastanelerdeki hastaları ziyaret ettiği ve yeni yıllarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada Ahmet Savaşan’ın ziyarette yaptığı konuşmada mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardına sahip olma anlamı taşıyan sağlık hakkının, uluslararası hukukla korunan temel bir insan hakkı olduğuna işaret ettiği belirtildi.

“Halk olarak gücümüze inanıp, ümitlerimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmaksızın, yorulmadan, daha çok çalışarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz halinde yeni yılın ve daha nice yılların ülkemize hayırlar getireceğine inanç belirten Ahmet Savaşan, “bizler de bu yeni yılda, demokrasiden, sağlığa, sağlıktan, eğitime, ekonomiden bilime kadar hayatın bütün alanlarda ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşılması için çalışmaya ve katkı koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni bir yıla girerken, acıların ve felaketlerin, geçip giden yıl gibi geride kalmasını temenni eder, yeni yılın bütün insanlara, sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini dilerim” dedi.