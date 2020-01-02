Yeni yıllarını kutladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK çalışanlarının, ülkenin en zor ve meşakkatli emeğini veren kesimlerinden biri olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019 yılının son saatlerinde, ailesini evde bırakıp, tüm motivasyonunu ülke insanının kesintisiz enerjiyle yeni yıla girebilmesi için Teknecik Elektrik Santralı’na veren çalışanları ziyaret etti.

Taçoy, Bakanlığa bağlı tüm daire ve kurumlarda 2020’de de, tıpkı 2019’da olduğu gibi aynı enerji ve ülke sevgisi ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Teknecik’ten tüm yurda pozitif enerjimizi gönderiyoruz” dedi.

Arasta ve Bandabuliya’yı ziyaret etti

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019’un son saatlerinde başkent Lefkoşa’da Arasta ve Bandabuliya’yı ziyaret etti.

Taçoy, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti; ülkenin en eski ekonomik merkezinin nabzını tutma fırsatı yakaladı.

Taçoy, vatandaşlar ve esnafın yeni yılını da kutlayarak, Kıbrıs Türkü’nün çalışkanlığının ve dayanışma geleneğinin sembolü olan tarihi mekânlardan geleceğe emin adımlarla yürüneceği mesajını gönül rahatlığı içerisinde verdiğini söyledi.