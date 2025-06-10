Uzair yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Tantura olarak da bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi Kavşağı yakınlarında, dün sabah meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza; van aracın önünde seyreden kum yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından van araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Uzair Muneer, ağır yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Dönmek için yavaşlayan kamyona çarptı

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; kaza dün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldi. Vural Doğu yönetimindeki SK 683 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Eti Teşebbüsleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı yöne doğru seyreden ve toprak alana dönmek için yavaşlayan Bülent Ceylan (E-48) yönetimindeki ZA 534 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonucu SK 683 plakalı araç sürücüsü Vural Doğu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Uzair Muneer (E-25) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vural Doğu; Ortopedi Servisi’nde, ağır şekilde yaralanan Uzair Muneer ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Muneer’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.