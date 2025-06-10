Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de meydana gelen olayda 7 yaşında olan Abdullah Mubeem, evinin balkonunda oyun oynadığı esnada, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan Abdullah Mubeem’in ölümü, ailesi ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; önceki gün saat 14.00 sıralarında, İskele’de sakin Abdullah Mubeen (E-7), kalmakta olduğu apartman dairesinde kardeşi ile oyun oynadığı sırada ikametgahın penceresinden yaklaşık 29.60 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şehit İlter Karter İlkokulu birinci sınıf öğrencisi olan Abdullah Mubeen’in ölümünün ardından İlköğretim Dairesi de Facebook hesabından bir taziye mesajı paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

