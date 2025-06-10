İhraç işlemleri devam ediyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 yıl kaçak yaşam süren ve kayıt dışı çalışan Kongo uyruklu Christiant Muyumba Kahingo ile 195 gün ikamet izinsiz olduğu tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı Zeeshan Ehsan hakkındaki soruşturma sürüyor. İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin devam ettiği açıklanarak, 8 gün ek süre temin edildi.

Duruşmada Christiant Muyumba Kahingo’nun Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde kaldığı lojman odasında yangın çıkınca tespit edildiği açıklandı.

Pakistan uyruklu zanlı Zeeshan Ehsan’ın ise Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Olguları aktaran polis; Christiant Muyumba Kahingo’nun 5 Haziran 2025 tarihinde Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tespit edildiğini söyledi. Polis; yanan odada kalan Kahingo'dan ifade aldıklarını, ayrıca muhaceret kontrolü yaptıklarını açıkladı. Polis, yapılan kontrolde zanlının 21 Kasım 2020 tarihinden beri bin 657 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini kaydetti.

195 gün kaçak yaşadı

Polis; Zeeshan Ehsan’ın da 5 Haziran’da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Lefkoşa Adli Şube'de soruşturma maksatlarıyla bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren 195 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, aynı gün tutuklanan zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlıların ihracı için işlem başlatıldığını, ancak bayram olması nedeniyle ilerleme sağlanamadığını söyledi. Polis memuru, ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için her iki zanlının da 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; haklarında KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 8 gün daha polis hücresinde kalmasına emir verdi.

