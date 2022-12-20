Şarkılarıyla büyüledi

Maxim Royal Hotel’de geçtiğimiz Cumartesi gecesi sahne alan Alya, sevenlerini eğlencenin doruğuna çıkardı. Rezervasyonları haftalar öncesi dolduran Alya,

göz kamaştıran sahne performansıyla muhteşem bir geceye imzasını attı.

Şarkıları ile dinleyenlerini büyüleyen sanatçı 31 Aralık’ta Maxim Royal’ın 7’nci yılına özel olarak yapılacak programda yine Maxim sahnesinde olacağını belirtti. Alya, bu geceyi eşsiz bir eğlenceyle kutlamak isteyen herkesi Maxim Royal’e beklediğini ileterek sahnesini sonlandırdı.