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Önemli uyarı

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YYK, hükümet tarafından alınan karar nedeniyle Kıbrıs Türk televizyonlarının yayınlarını yapacak mecrası kalmayacağını belirtti

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Önemli uyarı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), KKTC Hükümeti tarafından alınan karar nedeniyle Kıbrıs Türk televizyonlarının yayınlarını yapacak mecrası kalamayacağı uyarısında bulundu, hükümetin TV'lerin Türksat ücretleri konusunda aldığı kararı ertelemesini istedi. Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel tarafından yapılan yazılı açıklamada Hükümetin, televizyonların uydu ücretleri ile ilgili kararının, ülke koşulları da dikkate alınarak yürürlüğe giriş süresini bir yıl sonraya ertelemesini talep etti. “2023 yılı için de uydu katkıları konusunda olağanüstü bir tedbir belirlemesi, hem kurulumuzun tavsiyesidir; hem de sektörün beklentisidir” denilen açıklamada “KKTC Yayın Yüksek Kurulu'nun yayın kuruluşlarına bir mecra sağlama görevi bulunmamaktadır. Buna rağmen, paydaşlarımızdan gelen şikayet ve yakınmalara da kulak tıkamak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi. 
Şartlar  ağırlaştırıldı
İşte Yayın Yüksek Kurulu tarafından yapılan ve birçok resmi kuruluşa gönderilen uyarı yazısı: Bakanlar  Kurulu  kararı  gereğince,  uydudan  yayın yapmakta olan özel telvizyonlara katkı sağlanmasına ilişkin hususlar da, tekrardan belirlenmiş ve  şartlar  ağırlaştırılmıştır.  Söz  konusu  karar,  1  Ocak  2023  tarihinden  itibaren  yürürlüğe girecektir. Hal  böyle  olmakla  beraber,  Bayrak  Radyo  ve  Televizyon  Kurumu'nun  sayısal  yayıncılık altyapı  projesinin  henüz  tamamlanamamış  olduğu  tespit  edilmiştir.  Öte  yandan,  Türksat yetkililerinin  de  son  günlerde,  özel televizyonları ziyaret ederek,  sözleşme  yenilemeyi talep ettikleri  ve  hemen  cevap  almak  istedikleri  hususları,  bir  yakınma  konusu  olarak  özel televizyonlardan  kurulumuza  iletilmektedir.  Özel  televizyon  kuruluşları,  BRT  tarafından yürütülmekte  olan  sayısal  yayıncılık  projesinin  tamamlanmamış  olması  dolayısıyla, yayınlarını ülke içerisinde bile iletebilecek bir mecraya sahip olabilecek durumda değildirler. Keza, bize iletilen bilgilerden de anlaşılmaktadır ki, özel televizyonlar, yayınlarını iletebilmek için Türksat'ın ortaya koyduğu koşulları da mali olarak karşılayabilecek durumda değildirler. Bu  durumda,  30  Aralık  2022  tarihi  itibarıyla,  Türksat  ile  uzlaşıya  varamamış  özel televizyonların  yayınlarını  ülke içerisinde  dahi iletme  olanağına  sahip  olamayacaktır. Böyle bir halde ise, çok seslilik ciddi anlamda sekteye uğrayabilecektir.”

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Kulak tıkamak mümkün değil
KKTC  Yayın  Yüksek  Kurulu'nun  yayın  kuruluşlarına  bir  mecra  sağlama  görevi bulunmamaktadır.  Buna  rağmen,  paydaşlarımızdan  gelen  şikayet  ve  yakınmalara  da  kulak tıkamak mümkün değildir. Yürürlüğe  girmiş  değişiklik  yasamız  gereğince,  Türksat  A.Ş.'nin  de  ülkemizde  lisans  alma mecburiyeti  bulunmaktadır.  Ancak,  henüz  böyle  bir  başvuru  henüz  kurulumuza  iletilmiş değildir. Buna  rağmen, mevcut  şartlarda,  özel televizyonlarımızın Türksat'a  olan  bağımlılığı dikkate alınmakta ve meseleye müsamahakar yaklaşılmaktadır. Belirtilenler ışığında, Hükümetin, yukarıda mezkur 1045 - 2022 sayılı kararı, ülke koşulları da dikkate alınarak yürürlüğe giriş süresini bir yıl sonraya ertelemesi ve 2023 yılı için de uydu katkıları konusunda olağanüstü bir tedbir belirlemesi, hem kurulumuzun tavsiyesidir; hem de sektörün beklentisidir. Takdir ve tavassutlarınıza arz edilir.” 

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