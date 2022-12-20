‘Tarihi bir gün’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve heyetleri Gazimağusa’da Suriçi ve kapalı Maraş’ı ziyaret etti.Konuk heyetler ilk önce Lala Mustafa Paşa Camii ile caminin bahçesindeki cümbez ağacını inceledi.Daha sonra kapalı Maraş’a giden heyetlere girişte kapalı Maraş hakkında brifing verildi. Kurtulmuş ve Budagov ile heyetleri daha sonra sırasıyla halk plajı, Bilal Ağa Mescidi, Pertev Paşa Türbesi’ni ziyaret etti.Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter “Toyota” binasının önünde, sahte tapu kayıtları ile Vakıf malı olmaktan çıkarılan mallar ile ilgili heyete bilgi verdi.Heyetlere ziyaretlerde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik etti.Konuk heyetlerin Millet Bahçesi’ndeki, durağında ise İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ziyarete dahil oldu.

Olağanüstü güzel mükemmel

AK Parti Genel Başkenvekili Numan Kurtulmuş kapalı Maraş’ta TAK ve BRT’ye yaptığı değerlendirmede, güzel bir toplantı vesilesiyle KKTC’de bulunduklarını belirterek, Yeni Azerbaycan Partisi, Ulusal Birlik Partisi ve AK Parti olarak partiler arası üçlü diyalog toplantısını başlattıklarını ifade etti. Kurtulmuş, üç ülke arasında "olağanüstü güzel mükemmel" bir ilişki olduğunu vurgulayarak, bu ilişkinin siyasi partiler arasında da geliştirilmesi için gayret sarfetmek gerektiğini, bu vesilesiyle geldiklerini söyledi. Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki, Maraş bölgesi en kısa zamanda dünyanın en güzel en gelişmiş turizm merkezlerinden biri haline gelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize yaraşır fevkalade güzel bir destinasyon haline gelir. Burada zaten tarihi alanlar da var bunların da restorasyonunu hep beraber yapmak mümkün olur” dedi. Kapalı Maraş’ın açılma kararının Kuzey Kıbrıs Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Şimdi Maraş bölgesinin abad edilmesiyle birlikte Kıbrıs çok daha ileriye gidecek... Çok daha güçlü fevkalade önemli adımlar atmış olacaktır” dedi.



AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

Kurtulmuş ve Budaqov, Boğaz Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak, dua edilen ziyaret sırasında heyetlere, Yüzbaşı Ali Kılınç tarafından şehitlik hakkında bilgi verildi.

Ziyarette heyetlere, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan eşlik etti.



Bu arada Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti. UBP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında taraflar açıklama yapmadı.



Ataoğlu da Kurtulmuş ile Budaqov’u kabul etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurtulmuş, Budaqov ile beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, iki kardeş ülkeyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geçmişte yakın çalışmalarda bulunduklarını, bu çalışmaların özellikle turizm boyutunda büyük katkıları olduğunu kaydeden Ataoğlu, ülke için atılan adımların ortada olduğunu, bunun her zaman devam edecek kardeşliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kurtulmuş: Çok daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov ile Demokrat Parti’ye yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “İnşallah Azerbaycan, Türkiye ve KKTC bundan sonraki süreçte de el ele, gönül gönüle, kardeşçe imkanlarını seferber ederek, her 3 ülke de çok daha güçlü yarınlara birlikte yürüyecektir” dedi.

Budaqov: Karşılıklı ziyaretlerimiz daha sık olacaktır

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ise, Ulusal Birlik Partisi daveti ile KKTC’ye yaptıkları ziyaret kapsamında Demokrat Parti Genel Başkanı ile de tanışmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Budaqov, bu tür münasebetlerin ve karşılıklı ziyaretlerin daha da sık olmasını dileyerek, ele alacakları konuların 3 ülke için fayda sağlayacağına inanç belirtti.

Tarihi bir adım teşkil ediyor

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurtulmuş, Budaqov ve heyetlerini kabul etti.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov da, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuşmasında, üç ülke arasındaki ilişkinin kusursuz bir ilişki olduğunu dile getirerek, Türk Devletleri Konseyi’nde Azerbaycan’ın öncülüğü ve desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci devlet statüsüyle Türk devletleri arasına kabul edilmesinin tarihi bir adım teşkil ettiğini kaydetti.