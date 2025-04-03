Sesiyle büyüledi

Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Derya Uluğ, bayramın birinci günü Merit Royal Diamond Otel’de, bayramın ikinci günü ise Merit Crystal Cove Otel’de verdiği konserlerle iki bini aşkın hayranı ile buluştu.

Muhteşem iki konsere imza atan Derya Uluğ, Merit’in seçkin misafirlerine hafızalardan silinmeyecek bir bayram tatili yaşattı.

Dillerden düşmeyen “Nefes” şarkısıyla konserlerine başlayan ünlü sanatçı, bayramda Merit Otellerinde hayranlarıyla buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip tüm konuklarına sağlıkla, aileleriyle birlikte, eksilmeden, mutlu, huzurlu ve keyifli nice bayramlar diledi. Sevgilisi Asil Gök ile birlikte seslendirdiği “Yansıma” şarkısı konuklardan büyük alkış aldı. Bayrama özel hazırlanan Amor Garibovic imzalı ışıl ışıl sahne kostümleri, saçı ve makyajı ile göz dolduran Derya Uluğ, hayranlarını adeta büyüledi.

Volkan Konak alkışlarla ve şarkılarıyla anıldı

“Bayramın ilk günü çok sevdiğimiz bir ismi, Volkan Konak’ı, Kıbrıs’ta sahnede kaybettik. Çok üzgünüz; mekânı cennet, ruhu şad olsun, hayatta en sevdiği yerde, en sevdiği şeyi yaparken aramızdan ayrıldı. Eğer şu an bizi görüyorsa onun için büyük bir alkış istiyorum” diyen Derya Uluğ, konserinde Volkan Konak’ın en sevilen şarkılarını da seslendirdi.

“Geleneklerimizden uzaklaşmamalıyız”

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Derya Uluğ, Ramazan ayını sevdiğini, bu ayın insanları arındırdığını ve topluma iyi geldiğini, kendisinin de biraz dinlenme fırsatı bulduğunu ifade etti. Eski bayramlarla ilgili düşünceleri sorulan ünlü sanatçı, “Bayramlık kıyafetlerin uyumadan önce başucuna koyulduğu, ziyaretler yapılıp büyüklerin ellerinin öpüldüğü, tüm ailenin bir araya gelip kalabalık sofraların kurulduğu bayramlar çok güzeldi ve bu geleneklerden çok fazla uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.