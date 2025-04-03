Konuşmuyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, geçtiğimiz hafta, yüklü miktarda dövizle yakalanan ve Resmi Hizmet Araçlarının resimlerini çektiği belirlenen Rus uyruklu Serhi Kolosov ile Oksana Dobrovishou, dün ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özduman, 29 Mart 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde şüpheli hareketler sergileyen Serhi Kolosov’un, üzerinde yapılan aramada, taşıdığı çanta içerisinde, 39 bin 615 dolar ve 14 bin 900 euro döviz bulunduğunu anımsattı.

Zanlının cep telefonu galerisindeyse, İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde bulunan polis arabalarının yanı sıra, tüm ada genelindeki Resmi Hizmet Araçlarının yer aldığı 700 adet fotoğrafının bulunduğunu hatırlatan polis, zanlının, paranın 15 bin dolarlık kısmının eşi Oksana Dobrovishou’ya ait olduğunu söylediğini aktardı.

Oksana Dobrovishou’nun da gözaltına alındığını ve zanlıların Girne’de bulunan ikametgahlarında yapılan aramada, bin 800 dolar ve 2 bin İsviçre frangının bulunduğunu anlatan polis, zanlıların konu parayı şans oyunlarında kazandıklarına dair izahatta bulunduklarını ifade etti.

Soruşturmanın sürdüğünü ve zanlıların henüz bir izahatta bulunamadıklarını bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.