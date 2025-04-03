Bayram bilançosu

Polis Genel Müdürlüğü, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde bayramını geçirebilmesi adına Ramazan Bayramı süresince kesintisiz görev yaptığını ve alınan tedbirler sayesinde bayram süresince ciddi bir adli ve trafik olayı yaşanmadığını bildirdi.

Polis, bu sayede, Ramazan Bayramı’nın ülke genelinde genel olarak huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesinin sağlandığını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü, üç günlük bayram süresince ülke genelindeki devriyelerle asayiş ve trafik denetimlerinde, 31 kişinin tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildiğini ifade etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, asayiş denetimleri kapsamında 18 kişi tutuklandı.

Suçların türü açıklandı

Denetimlerde işlenen suçlar ve tutuklananlar şöyle sıralandı:

"Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi, alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 9 kişi, askeri yasak bölgeye girip ihlal ettiği tespit edilen 3 kişi, trafik denetimleri sırasında, kullanımındaki aracında ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve iki öğütücü tespit edilen bir kişi, devriye yapıldığı sırada şüpheli görülmesi üzerine, bulundukları park halindeki araçta yapılan aramada, tasarruflarında 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 2 kişi, kalmakta olduğu ikametgahta düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 75 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, MDMA (Ecstasy) türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 224 hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 2 tane 9 mm çapında tabanca, tabancalara ait şarjörler ile 26 adet 9 mm ve 24 adet de 7.65 çapında canlı mermi ele geçirilen bir kişi olmak üzere, adli suçlar kapsamında toplam 18 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi."

45 araç trafikten men edildi

Trafik denetimleri kapsamında ise toplam 3 bin 131 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli suçlardan 287 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 45 araç ise trafikten men edildi.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan 5, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan 5, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmekten bir, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan 2, olmak üzere trafik suçları kapsamında toplam 13 sürücü tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 90’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 34’ü alkollü araç, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 48’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemersiz, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız, 2’si muayenesiz, 10’u sigortasız araç kullanmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, biri kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak ve 81’i diğer trafik suçlarından oluştu.



Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025, 09:59