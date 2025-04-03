Ortak yol bulunamadı

Disiplin Tüzüğü, Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle hükümet ortakları, öğretmen sendikaları, Barolar Birliği ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ikinci kez görüşüldü.

Toplantıdan sonra basına açıklama yaparak, Anayasa, Milli Eğitim Yasası ve Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, laik, bilimsel, özgürlükçü eğitim için mücadeleye devam edeceklerini kaydederek, Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Disiplin Tüzüğü değişikliği ile gündeme gelen konunun sadece öğretmenlerin değil, toplumun meselesi olduğunu kaydederek, Başbakan Ünal Üstel’e toplumsal uzlaşıyı dikkate alma çağrısı yaptı.

Geniş katılımlı toplantı yapıldı

Disiplin Tüzüğü, Başbakan Ünal Üstel’in davetiyle hükümet ortakları, öğretmen sendikaları, Barolar Birliği ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ikinci kez görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi'nde saat 12.30’da başlayan toplantıya, Başbakan Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu üyeleri, KTOEÖS adına Avukat Öncel Polili ve Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı katıldı. CTP milletvekili Ürün Solyalı ile Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Aytunç Şirket de toplantıda yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel’e, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü (Disiplin Tüzüğü) ile ilgili sivil toplum örgütlerinin de imza koyduğu ortak metni ileten KTOEÖS ile KTÖS, toplantıdan ayrıldı. Öğretmen sendikaları basına açıklama da yaptı.

Sendikalar tarafsız ve bilimsel komite önerdi

İlk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, konuşulanın kıyafet değil hak meselesi olduğunu kaydetti.

Maviş, “12 yaşındaki bir çocuğun başörtüsü takması gerçek özgürlük mü yoksa yönlendirilmiş bir uyum mu?” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitime müdahalenin yeni olmadığını savunarak, “Laik eğitime, laik toplum yapısına, bizim yaşama biçimimize ve irademize yapılan saldırılardan vazgeçilmeli” dedi.

Toplantıda Disiplin Tüzüğü konusunda “uzlaşı komitesi” kurulmasının önerildiğini ifade ederek bunu eleştiren Selma Eylem, sivil toplum örgütlerinin imzasını taşıyan ortak metnin Başbakan’a iletildiğini aktardı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, hazırlanan bilimsel metne, federasyonlarla onlara bağlı sendikaların da yer aldığı 50’ye yakın sivil toplum örgütünün imza koyduğunu, toplumsal uzlaşının olduğu bu metnin Başbakan’a iletildiğini söyledi.

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora ise, bu filmi daha önce gördüklerini kaydederek Türkiye’de demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, yasama, yürütme ve yargının tek elde olduğunu iddia etti.

Kimler imzaladı

Başbakan’a iletilen metne imza koyan siyasi parti ve örgütler ise şöyle açıklandı:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, BASIN-SEN, BES, Biyologlar Derneği, BKP, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, HÜR-İŞ, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KİEF, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Koop-Sen, KTAMS, KTMMOB, Maliye-Sen, Sol Hareket, TDP, TÜRK-SEN, Vergi-Sen, YKP ve Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”

