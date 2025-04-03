Önemli gelişme

Avrupa Komisyonu’nun, Kanlıdere’nin Lefkoşa’nın Rum kesiminde kalan bölümündeki “Lineer (doğrusal) Parkı Projesi"ne, ara bölge ve KKTC’yi de katarak genişlettiği haber verildi.

Haravgi gazetesi; edindiği bilgilere dayanarak “çok önemli adım” olarak nitelediği projenin, tamamlandığında, Lefkoşa’nın tamamını kat edeceğini ve sürdürülebilir bir güzergah yaratılacağını yazdı.

Gazeteye göre, proje tamamlandığında her iki taraftan kişiler Kanlıdere boyunca seyahat edebilecek. Parkı kullanacak olanlar iki yönde belirlenmiş güzergahları takip edecek, Ledra Palace kapısında parktan çıkacak gerekli işlemleri yapacak ve parka dönerek tamamını kat edebilecek.

Lineer Park'a Güney Kıbrıs’tan girecek kişiler Rum mahkemeleri bölgesi yakınından ve belediye parkından çıkıp Ledra Palace kapısına ulaşacak.

Projenin 2025 bütçesine dahil edildiğini yazan gazete, projenin ara böle ve KKTC’deki bölümleriyle ilgili çalışmaların başlamasının beklendiğini kaydetti. Habere göre bu çerçevede ahşap köprüler ve bisiklet yolları oluşturulacak. Çalışmaların 2026’da tamamlanması bekleniyor.

Proje sunumuna ilişkin resmi duyurunun mayıs ayı içerisinde Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Bruncos tarafından yapılacağı da habere eklendi.