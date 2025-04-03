Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen 11. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na meslek liselerinden rekor bir katılım gerçekleşti.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganı ile genç yeteneklerin sahne aldığı ve müziğin gücüyle kendilerini ifade etme fırsatı bulduğu yarışma, Kuzey Kıbrıs’ın en çok ses getiren ve liselere yönelik en büyük yarışması olmaya devam ediyor.

Atatürk Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere toplam 6 meslek lisesi yarışmaya katılıyor. Ülke genelindeki liselerin katılımıyla gerçekleşecek büyük final ise 17 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleşecek.

Bu yıl 34 grup ile genel katılım rekoru kırıldığının vurgusunu yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bir rekorun da Meslek Liseleri katılımında yaşandığını söyleyerek, "Çok mutluyuz, en az katılımın olduğu Meslek Liselerinde de bu yıl 7 grup yarışmaya katılım sağlıyor. Müziğin tüm okullarda artarak benimsenmesini, gençlerin bunu uğraşlarının bir parçası haline getirmesini hep destekleyeceğiz." dedi.

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na katılacak olan Meslek Liselerinin müzik öğretmenleri, çalışmalarının çok güzel geçtiğini ve gençlerin büyük bir heyecanla final gününü beklediklerini aktardı.

Sahne deneyimi kazanılacak

Atatürk Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Mehmet Sakarya, bir grubun geleneksel müzik ile rock müziği sentezlediğini, diğer grubun ise "ukulele trio" olarak sahne alacağını belirtti.

Girne Turizm Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Sevim Kutbay’da yarışmaya bu yıl ilk kez katıldıklarını ifade ederek, “Güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Dokuz yıldır yarışmaya katıldıklarına işaret eden Güzelyurt Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Selim Soydam ise “Özellikle öğrenciler açısından çok yararlı bir etkinlik olduğu için öğrencilerimiz tüm zorluklara rağmen severek katılıyor ve çalışmalara devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müzik Öğretmeni Ayşe Akbulut’da geçen yılki deneyimlerinden aldıkları motivasyonla bu yıl daha büyük bir heyecanla sahneye hazırlandıklarını dile getirerek, “Her geçen yıl daha da büyük bir aile olacağız.” dedi.

Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Işıl Akgüç ise, yarışmanın öğrencilerin müziğe ilgisini artırdığını, ekip çalışmasını öğrettiğini ve özgüven kazanmalarına katkı sağladığını belirtti.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müzik Öğretmeni Gizem Esendağlı ise bu yarışmanın öğrencilerin müzikal ve kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını, sahne deneyimi kazanmalarının önemine vurgu yaptı.

Öğretmenler, yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, müziğin birleştirici gücünün altını çizdi.

