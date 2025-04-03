Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Güvercinlik ve Gazimağusa’da, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Ortak Güç Operasyonu” gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 2 ayrı evde yapılan aramada 125 gram uyuşturucu madde, 228 adet MDMA türü hap, 2 tabanca, 33 canlı mermi ve 2 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi, Selahattin Tilim isimli zanlı gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özsesoy, 2 Nisan 2025 tarihinde

sabah saat 01.00 sıralarında, zanlı Selahattin Tilim’in, Güvercinlik köyündeki evine baskın yapıldığını ve yapılan arama sonucunda, bir adet uyuşturucu ile karışık sarma sigara bulunduğunu söyledi. Zanlının, Gazimağusa’da bulunan evinin de arandığını anlatan polis, yapılan arama sonucunda, 75 gram kokain ile 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin yanı sıra 228 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Polis, yine evin çeşitli kısımlarında, 2 adet tabanca ile 33 adet canlı mermi ve 2 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, uyuşturucu maddelerin analize, tabancaların ise balistik incelemeye gönderileceğini ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.