Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne böl ve yöneti, ne de böl ve kazanı kabul ederiz.” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, Kanal T’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Erhürman, birilerinin bayramda “zehir kustuğunu” kaydetti. Söz konusu durumun kaldırılabilir bir şey olmadığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu iş nasıl başladı? Çok tuhaf bir şekilde başladı ve buralara getirildi. Eğitim alanında düzenleme nasıl yapılır hiç bilmeyen birileri, bir gecede tüzük değişikliğiyle memleketin altına üstüne getirdi.”

Karşılarındaki zihniyetin ülkeyi yönettiğini iddia etmeye devam ettiğini dile getiren Erhürman, memleketin darmadağın edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu memleketin insanı, 1975’ten bu yana duymadığı küfürleri duydu. Bu memleketin insanına saydırdılar. İmam kimdir? Kamu görevlisidir. İnsanlara çıkıp ‘senin namazını kıldırmam’ mı diyecek? Bugün oldu hiçbir açıklama yok, o imam namaz kıldırmaya devam mı edecek?”

Bu memleketle ilgili zerre bilgisi olmayan insanların oturduğu yerden konuştuğunu ifade eden Erhürman, “Memleketin tarihini bilmeyenler, oturdukları yerden konuşuyorlar.” dedi. Hükümete, “Basiretsizsen, gideceksin” çağrısı yapan Erhürman, olmayan bir gündem üzerinden insanların bölündüğünü kaydederek, “Ne böl ve yöneti, ne de böl ve kazanı kabul ederim. Her kimse bunu yapmaya çalışmasın. Bu, yapılacak en büyük kötülük olur.” diye konuştu.

“Benim derdim yarattıkları bataklığın ürettiği sinek değil, bataklıktır.” diyen Erhürman, yeterince sorun yokmuş gibi başka sorunlar da yaratıldığını belirterek, “Bu memlekette 10 sene mücahitlik yapan insanlara, birileri akıl vermeye çalışıyor. ‘Git güneyde yaşa’ diyor. Herkes ağzını toplasın.” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025, 09:59