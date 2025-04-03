En önemli başlık yine ertelendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü buluşmasında Cenevre’de mutabık kalınan 6 başlık ele alındı.

Liderler ‘Gençlik Teknik Komitesi’ne 35 yaşın altında 12’şer kişinin atanması konusunda uzlaşı sağlarken, ara bölgede güneş enerjisi kurulması ve bunun dağıtımı konusunda farklılıklar ortaya çıktı.

Kapılarla ilgili Rum tarafından herhangi bir açılımın olmadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar kapıları önerisine karşılık, Rum tarafının Kiracıköy’den Eğlence’ye uzanan, sadece güneyden güneye transit geçiş sağlayacak bir açılım istediğini belirtti. Kapılar konusunun bir sonraki görüşmede yeniden ele alınması bekleniyor.

Görüşme bir buçuk saat sürdü

Cenevre'deki gayriresmi 5+1 toplantıdan sonra Kıbrıs'taki iki lider dün sabah bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi saat 09.17'de başladı. Toplantı için Ofis binası önünde bekleyen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı, ardından da Hristodulidis'i karşıladı. Tatar ile Hristodulidis’in görüşmesi tamamlandı. Saat 11.00 sıralarında tamamlanan görüşme bir buçuk saat sürdü.

Tatar açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinde gayriresmi Cenevre toplantısında uzlaşılan 6 başlığa ilişkin istişarede bulunduklarını dile getirdi.

Rum liderle 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söyleyen Tatar, amaçlarının iş birliği ve çeşitli projelerle her iki halkın yararına olabilecek bir takım açılımları yapılabilmek olduğunu kaydetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yeniden kişisel temsilcisi olarak atayacağı Maria Angela Holguin Cuellar’ın 6 başlığın uygulanması noktasında kendilerine yardımcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hristodulidis ile ara bölgede bir araya geldiği görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde basına açıklama yaptı.

İyi niyetimizi ortaya koyuyoruz

Görüşmenin başında EOKA’nın kuruluş etkinliklerinde yapılan konuşma ve açıklamalardan duydukları rahatsızlığı ifade ettiğini ve Türk tarafı olarak bunu kınadıklarını dile getiren Tatar, bu anlayışa sahip olanların samimiyetini sorguladığını belirtti. Tatar, “Biz, her zaman komşuluk ilişkileriyle iki halkın yan yana yaşayabilmesi için iyi niyetimizi ortaya koyuyoruz.” dedi.

Tatar, federasyon temelinde bütün çabaların boşa çıkmasından dolayı yeni bir anlayış ve siyasetle, her iki halkın da faydasına olabilecek bir takım önemli projelere imza atabileceklerini görüşmede yeniden ifade ettiğini dile getirdi. “Karşı tarafın pozisyonu; kendi egemenlikleri, otoriteleri ve Kıbrıs Türk halkının da bütün bunlara biat etmesi yönünde bir yaklaşım içerisindedir.” diye konuşan Tatar, AB finansmanıyla ara bölgede kurulacak olan Güneş Enerji Sistemi konusunda da Rumların bu anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Ara bölgede kurulacak olan sistemin çok iyi olabileceğini ve kendilerinin de buna destek olabileceğini ifade eden Tatar, “Ancak, gerçekleşmesi için mutlak surette kendi payımızı direk olarak KIB-TEK idaresine aktarmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Tatat, “Gençlik Teknik Komitesi kurma anlayışımızı teyit ettik ve 15 Nisan’a kadar iki taraftan toplam 12’şer olmak üzere belirlediğimiz üyelerimizin listesini BM’ye bildirme konusunda anlaştık. Bu 12 kişinin 35 yaşın altında ve kadın-erkek sayısı açısından da eşit olması konusunda görüş birliğimiz var.” dedi. Tatar, iklim değişikliğinin olası etkileri konusunda da birlikte çalışma anlayışıyla Çevre Teknik Komitesi’ni, mezarlıkların restorasyonu konusunda da Kültürel Miras Teknik Komitesi’ni görevlendirdiklerini ifade etti.

Kapılarla ilgili açılım yok

Geçiş kapılarıyla ilgili Rum tarafından maalesef herhangi bir açılımın olmadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar kapıları önerisine karşılık Rum tarafının Kiracıköy’den Eğlence’ye uzanan, sadece güneyden güneye transit geçiş sağlayacak bir açılım istediğini belirtti. Metehan’daki trafik ve yoğunluğun her iki tarafa sıkıntı yarattığını belirten Tatar, 2024’te 8 milyon geçişin yüzde 65’inin Metehan Kapısı’ndan yapıldığını ifade etti.“Metehan Sınır Kapısı’ndan en az Kıbrıslı Türkler kadar Rumlar da geçiyor. Burada yaşanan sıkıntıların sadece Kıbrıs Türk halkını değil Rum halkını da ilgilendirdiğini yeniden hatırlattım.” diyen Tatar, yeni kapıların açılmasının bu soruna çözüm olacağını dile getirdi.

Mayın temizleme

Yıllardan beridir mayınlar konusunda bir takım çalışmaların olduğunu ifade eden Tatar, gerek ara bölgede ve gerekse farklı noktalarda mayınların bulunduğunu ve tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.Mayınların temizlenmesi için iki tarafın güvenlik birimlerinin BM desteğiyle birlikte çalışması gerektiğini belirten Tatar, “Sanıyorum, bu konuda bir anlayış birliğine ulaşmış bulunmaktayız.” dedi.

24 Nisan’dan önce yeni bir görüşme yapılacak

Rum liderle 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söyleyen Tatar, amaçlarının iş birliği ve çeşitli projelerle her iki halkın yararına olabilecek bir takım açılımları yapılabilmesi olduğunu kaydetti.

Kabloyla elektriğin Kıbrıs’tan Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanması konusuna da değinen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çok daha fizibıl ve mantıklı bir projedir. Cenevre’de Rum lider bunu ‘sadece Avrupa Birliği ile Türkiye konuşabilir’ söylemi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘Türkiye bunu destekliyor, dolayısıyla bunu burada konuşabiliriz’ şeklinde ifadesi olmuştu. Ama kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bu gibi konularda muhatap almayacağı için bunu başka bir noktaya atmıştır.” Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının güneye geçememelerinin kabul edilemez olduğunu belirten Tatar, 6 başlığın dışında çeşitli konuları da gündeme getirdiğini ifade etti.