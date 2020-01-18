Aranan şahıslar var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Karakeçliler askeri birliği sorumluluğundaki arazi içerisinde ele geçirilen bir kilo 100 gram hintkeneviri ile 6 gram kokainle ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucuyu araziye koyarken yakalanan Mustafa Fedai ile suç ortağı olduğu belirtilen Suriye uyruklu Qusai Al Mustafa dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Karakeşliler bölüğüne ait arazi içerisinde, nöbet kulübesi yakınlarında devriye gezen askerler tarafından, Mustafa Fedai’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 10 metre kadar yanında bulunan çantanın incelendiğini ve şüpheli maddeler bulunmasına müteakip durumun Narkotik Şube’ye bildirildiğini ifade etti.

Çantada bir kilo 100 gram hintkeneviri ile 6 gram kokain ele geçirdiklerini aktaran Yıldırım, zanlı Mustafa Fedai’nin, ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde Qusai Mustafa’dan 500 TL karşılığında bir gram uyuşturucu almak için söz konusu yere geldiğini iddia ettiğini söyledi.

5 gün tutuklu kalacaklar

Polis, zanlının bir kilo uyuşturucu ve kokainle ilgilisi olmadığını öne sürdüğünü ifade etti.

Zanlı Qusai Mustafa’nın da tespit edilerek gözaltına alındığını anlatan Yıldırım, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ve uyuşturucuyla ilgili analiz raporlarının beklendiğini ifade ederek, ek süre istedi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.