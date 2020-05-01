Ünlülerden online defile desteği

Ünlülerden online defile desteği
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Corona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar için para toplamak için dünyanın ilk online ünlü podyum gösterisi bu hafta başlıyor. Irina Shayk, Ashley Graham ve Hailey Bieber'ın başrolünde yer alacağı etkinlik için Marc Jacobs, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Diane von Furstenberg ve Virgil Abloh da katkı sağlayacak.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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