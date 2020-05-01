Ünlülerden online defile desteği

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar için para toplamak için dünyanın ilk online ünlü podyum gösterisi bu hafta başlıyor. Irina Shayk, Ashley Graham ve Hailey Bieber'ın başrolünde yer alacağı etkinlik için Marc Jacobs, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Diane von Furstenberg ve Virgil Abloh da katkı sağlayacak.

