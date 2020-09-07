Değirmenlik Belediyesi'nden örnek hareket

Değirmenlik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Kızılay yetkilileri ile birlikte “Kan bağışı kampanyası” düzenledi. Kızılay personelinin, hijyen koşullarını en üst seviyede uygulayarak çalıştığı günde toplamda 31 kişiden kullanılabilir kan bağışı elde edildi.

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde olan köylerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile ikincisi gerçekleşen “Kan bağışı kampanyası” önceki gün Değirmenlik Belediyesi Özle Türker Sosyal Aktivite Merkezinde yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, geçen yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde “Kan bağışı kampanyası” gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yılki kan bağışı organizasyonunun ilk etapta Değirmenlik’te yapıldığını, daha sonra da etap etap Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı diğer köylerde sürdürüleceğini vurguladı.



Değirmenlik Belediyesi As Başkanı’nın, meclis üyelerinin, muhtarların, bölge halkının ve Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi ve gençlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Başkan Ali Karavezirler katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı personelinin, hijyen koşullarını en üst seviyede uygulayarak çalıştığı günde toplamda 31 kişiden kullanılabilir kan bağışı elde edildi.