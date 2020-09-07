Türkiye'de bir günde 53 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 53 kişi Coronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 673 oldu.

Dün toplam 96 bin 842 test yapılırken, bin 578 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 279 bin 806’ya yükseldi.

Tabloda dünle beraber yapılan toplam test sayısının 7 milyon 779 bin 539’a ulaştığı ifade edildi.

Dün iyileşen bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 251 bin 105’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 102 olduğu belirtildi.

Bakan Koca uyardı



Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri" açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son bir haftada hasta sayısı en çok artan illeri duyurdu.Koca "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Koca, ""Son bir ayda Coronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Son bir ayda Coronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."