Veliler için ‘zor karar’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha önce verilen karar doğrultusunda anaokulu, birinci ve 2’nci sınıfların oryantasyon eğitimine bugün başlanacağını açıkladı. “Topluma karşı hepimizin duyduğu sorumluluk bilinci ile hijyen kurallarına uyarak herkesin sağlığın koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 salgınını yenerken öğrencilerin gelecekte eğitimlerinde herhangi bir kaybın oluşmaması için eğitimdeki çalışmaları birlikte yaparak başarılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ise vaka sayısının kontrol altına alınmasına kadar velilere, çocuklarını okullara göndermeme çağrısı yaptı.

Sürekli takipteyiz

Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 virüsünün bazı bölgelerde artış gösterdiğine de dikkati çekerek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda 3 bölgede eğitimi 14 gün süre ile erteleme kararı aldığını belirtti ve “buna göre Akdoğan, Vadili ve İnönü’deki okullarda, Sağlık Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 14 gün süre ile eğitim ertelenmiştir” dedi.

Ülkedeki vaka sayılarının dikkate alındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde bu konuda yeni kararlar alınması gerekmesi halinde çocukların ve öğretmenlerin sağlığı için yeni kararlar alınması gerekirse yeni kararlar almaktan çekinmeyeceklerini ve sürekli takip halinde olduklarını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere de çağrıda bulunan Bakan Çavuşoğlu, okula gidecek öğrenci ve öğretmenlerin tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.

Bakan Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen eğitime bugün başlanacağını anımsatarak yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bu sürecin öğretmenlerle yürütüleceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “10 Mart’ta başlayan salgında topluma umut olan öğretmenlerimize bu vesile ile tekrardan teşekkür ediyorum. Önümüzde tartışmalı zor günlerin bizi beklediğini biliyorum. Bilinmesini isterim ki önceliğimiz yaşam hakkıdır ve bunu sağladıktan sonra eğitim hakkını da öğrencilerimiz için sağlamanın görevim olduğunun bilincindeyim. Bunu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve taşımacılarla birlikte başarabiliriz” dedi.

Endişe etmeyin

“Topluma karşı hepimizin duyduğu sorumluluk bilinci ile hijyen kurallarına uyarak herkesin sağlığın koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 salgınını yenerken öğrencilerin gelecekte eğitimlerinde herhangi bir kaybın oluşmaması için eğitimdeki çalışmaları birlikte yaparak başarılacağını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, “20020-21 eğitim ve öğretim yılını da birlikte çalışarak başaracağız” dedi.KTÖS: Çocukları okula göndermeyinKTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de vaka sayısının kontrol altına alınmasına kadar verilere, çocuklarını okullara göndermeme çağrısı yaptı. Şener Elcil, “UBP-HP Hükümeti, salgın ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği sürece, öğretmenlerimiz de ek sorumluluklar almayacaktır” dedi.Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Vaka sayısının kontrol altına alınmasına kadar çocuklarımızı bu kaotik durumda güvenli olan evlerinizde tutmanın daha doğru olacağının altını çizer, çocuklarınızı okula göndermemenizi rica ederiz” dedi.Vaka sayısındaki artıştan hükümeti sorumlu tutan Elcil, vaka sayısının UBP-HP Hükümeti’nin “bilimden uzak sorumsuz kararları yüzünden” arttığını savundu.Milli Eğitim Bakanlığı ana, 1 ve 2’nci sınıfların 7 Eylül’de oryantasyon eğitimi için okula başlayacaklarını açıklarken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 11 Eylül’de okulların açılması için değerlendirme yapılacağını beyan etmesinin çelişki yarattığını savunan Elcil, gelinen durumda çocukları, vakaların patladığı bugünlerde okullara göndermek, geri dönüşü olmayan durumlara neden olabilir” dedi.Şener Elcil, “Tüm bu gerçeklerle vaka sayısının düşürülüp, Sağlık Bakanlığı kaybettiği kontrolü tekrardan sağlayana kadar okullara öğrenci kabul edilmemeli, süreç yakından izlenerek okulların açılması askıya alınmalıdır. UBP-HP Hükümeti, salgın ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği sürece, öğretmenlerimiz de ek sorumluluklar almayacaktır” dedi.