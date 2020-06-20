UBP’de yangın var

Raif DOĞRU

Başbakan Ersin Tatar, koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin şartını yerine getirerek, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i görevden alırken, yerine Girne milletvekili Kutlu Evren’i atadı. Tatar, dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret ederek, kabine değişikliğine ilişkin iki yazı sundu. Birinci yazıda Üstel’in yerine Evren’in atanması, ikinci yazıda ise Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun yerine Aytaç Çaluda’nın atanması öneriliyordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dokunulmazlığı kaldırılan ve alt mahkemede davası bulunan Aytaç Çaluda’nın bakan yapılmasına ilişkin hükümet teklifini görüşmek üzere Başsavcı Sarper Altıncık’ı saraya davet etti. Yapılan değerlendirme sonrasında Çaluda’nın bakanlığı veto edildi.

Başbakan ve UBP genel Başkanı Ersin Tatar’ın izlediği yöntem, partisinin tabanında ve milletvekilleri arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Diyalog TV’de canlı yayına bağlanan Çaluda “Yapılan bu hareket beni yaralamıştır… Gururumla oynandı” dedi.

UBP-HP koalisyonunun devamından yana olmadığını, bunun hem partiye, hem de Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına zarar verdiğini söyleyen Çaluda, bu ortaklığın sonlandırılmasını istedi. Çaluda parti tabanından HP'ye’ karşı tepkilerin arttığını ifade ederek “Bu saatten sonra bu koalisyon devam ederse Başbakan sonuçlarına katlanacak” dedi.

Gözler Sucuoğlu’nda

Bu arada Çalışma Bakanlığı görevinden alınmak istenen Dr.Faiz Sucuoğlu’nun da Başbakan Ersin Tatar’a karşı son derece öfkeli ve tepkili olduğu öğrenildi. Sucuoğlu’na yakın UBP’liler “önümüzdeki günler çok şeye gebedir” diyerek, Pazartesi günü bir takım gelişmelerin yaşanacağını iddia etti.

Faiz Sucuoğlu da Diyalog’un “Bundan sonra ne yapacaksınız?” sorusuna “Bir süre değerlendirme yaptıktan sonra konuşacağım” yanıtını verdi.

Sucuoğlu, dün öğle saatlerinden itibaren partililerle yoğun temaslar yaptığı ve kendisine karşı yürütülen ‘görevden alma’ operasyonunu değerlendirdiği kaydedildi.

Üstel ne yapacak?..

Dünyaca ünlü turizm yatırımcısı Amex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar’ın özel bir uçakla adaya gelmesi için Bakanlar Kurulu kararı alan ve daha sonra eleştirilerin hedefi haline gelen UBP Girne milletvekili Ünal Üstel’in Turizm ve Çevre Bakanlığı görevinden alınması, parti tabanında ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Diyalog’a bilgi aktaran Üstel yanlıları “Büyük bir yatırımcının böylesi bir kriz döneminde adaya getirilmesi sonrasında yaratılan fırtına ve ortaya çıkan görevden alma girişimini parti tabanı kabul edemez” dedi. Üstel’in, kısa bir süre içinde ‘izlenecek yöntem’ hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Tatar: UBP sorumluluklarının bilincindedir

Öte yandan UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin devlet için, millet için ülkedeki yaşamsal sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirterek, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerini içeren yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük desteğine sahip, köklü, Devlet için, millet için taşıdığı önemli, yaşamsal sorumlulukların bilincinde bir partidir.

Partimizin büyük ortak olarak görev aldığı, benim Başbakanlığımdaki UBP-HP koalisyon hükümeti 1 Haziran 2019’da güvenoyu alarak göreve başlamış ve bugüne kadar ülkemizin karşılaştığı önemli sorunların aşılmasında önemli işler başarmıştır.

Bu hükümet döneminde ilk kez Maraş’ın, bizim idaremizde, Vakıfların hakları da göz önünde bulundurularak, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru suretiyle eski sakinlerinin yerleşimine açılması için adımlar atılmış, Kıbrıs konusunda iki Devletli bir çözüm istediğimiz net bir şekilde ortaya konulmuş, hidrokarbon kaynaklarındaki haklarımızla ilgili Türkiye ile birlikte aktif bir politika izlenmiştir.

Bu hükümet döneminde Anavatan Türkiye ile biri 20 Temmuz 2019’da diğeri 26 Mayıs 2020’de olmak üzere iki İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması imzalanmış ve ekonomimiz , alt yapımız, bütçe açıklarımızın giderilmesi, Covid-19’un yarattığı sıkıntıların giderilmesi için ciddi kaynak sağlanmıştır.

Bu hükümet döneminde alınan yerinde, zamanında, doğru kararlarla 10 Mart 2020 tarihinden itibaren yaşamaya başladığımız koronavirüsle mücadelede başarılı olunmuş, ülkemizde 62 gündür sıfır pozitif vaka çıkması noktasına gelinmiştir.

Bu hükümet döneminde ‘Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler Ve Destek Paketi’ ortaya konulmuş ve söz konusu pandemi döneminde yaşanması olası bir ekonomik yıkım önlenmiştir.

Şimdi ise ekonomimizi hızla toparlama, eski noktasına getirme ve atılım sürecini başlatmak üzereyiz.

Çok yakında ‘İkinci Ekonomik Tedbirler Ve Destek Paketimizi’ açıklayarak tüm sektörler için yapacaklarımızı ortaya koyacağız.

Dolayısı ile tüm değerlendirmelerimde içinde bulunduğumuz durumu ön planda tuttum ve geçtiğimiz hafta sonu bir işadamının ülkemize gelişi ile ilgili olarak yaşananları halkımızın yararını gözeterek değerlendirdim.

Bir kere olay üzücüdür. Yaşananlar Halkımızı olduğu kadar sağlık konuları üzerine büyük bir hassasiyetle duran bizleri de üzmüştür.

“Hataları görmezden gelemezdik”

Ancak daha önce Cumhuriyet Meclisi’nde de ifade ettiğim üzere ortada yaşanan bazı hatalar vardır.

Şu veya bu niyetle yapılmış bu hataları görmezden gelmek, kamuoyunun isteklerini yok saymak doğru olmadığı için ortağımız Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la da görüşerek kabinemde iki bakanı değiştirmek istediğimi net bir şekilde ortaya koydum.

Bu bağlamda Turizm Bakanımız Sayın Ünal Üstel’le, Girne Milletvekilimiz Kutlu Evren arasında bir nöbet değişimi yaşanması yönündeki kararımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na sundum.

İnanıyorum ki Halkın Partisi de açıklanacak soruşturma raporları doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri mutlaka yapacaktır.

Yaşananlar ortadadır ve takdir çok değerli halkımızındır.”