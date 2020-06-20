Teminatla serbest kaldı

Gönyeli’de 65 yaşındaki Mustafa İpek’e çarparak ölümüne neden olan, polise verdiği ifade de neye çarptığını görmediğini söyleyen sürücüsü Muhammet Bestami Durmuş (20) doktor kontrolünden geçirildi.

Göz muayenesinden geçirilen zanlının hem renk kör hem de hipermetrop (yakını göremeyen) olduğu ortaya çıktı. Zanlının kaza esnasında gözlük takmadığı öğrenilirken, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı hakkındaki iddiaları ve soruşturma sonucu elde edilen bulguları aktararak teminat talep etti.

Gözlerinde kusur varmış

Soruşturmayı yapan Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, kazanın 16 Haziran saat 00.40 sıralarında

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Özatılgan, yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet ile seyreden Mustafa İpek’in Gönyeli’ye giriş kavşağında durmayarak, karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yaptığını, bu esnada aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami Durmuş’un yönetimindeki

LH 423 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, zanlının motosikleti görmediğini ve çarptıktan sonra frene bastığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlının göz muayenesinden geçirildiğini hem renk kör hem de hipermetrop olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.