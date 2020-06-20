Ahmet Varol göreve başladı

Yüksek Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Yardımcısı mevkiine seçilen Ahmet Varol, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen yemin törenine; Başsavcı Sarper Altıncık, Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Savcılar İbrahim Ruso ve Ergin Atıcı ile Başsavcılık Genel Sekreteri Tezay Sancarlı katıldı.

Törende Ahmet Varol’un özgeçmişi okundu. Daha sonra Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol, Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yemin töreninde yaptığı konuşmada, Varol’a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeminde de belirtildiği üzere Başsavcı Yardımcısından yegane beklentilerinin; doğruluk, tarafsızlık ve hukuka bağlılık olduğunu söyledi.

Akıncı, “Devlet sizlerden gelen görüşlerle işleyecektir. Sizden alınacak görüşler ne kadar hukuka, yasa ve Anayasaya uygun gelirse devlet de işleyişini o denli hukuka uygun yerine getirecektir” dedi.

Ülkede sorunlar yaşanabileceğini belirten Akıncı, adaletteki sorunların öncelikli olarak ele alınıp aşılması gerektiğini, adalet mekanizmasında en ufak bir tıkanma ve şüphenin toplum gelişiminde yara açmaya aday olacağını kaydetti.

Akıncı, adalet ve hak duygusunun hissedileceği bir dönem dileğinde bulundu.