Çalınan parayı saklamış

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili 14 ay sonra yeni bir tutuklama gerçekleştirildi.

Soygunda çalınan 3 milyon TL’yi Güney Kıbrıs’a oradan da Pakistan’a götürdüğü belirtilen Zahid Masood’a yardım ettiği öne sürülen Cemil Ülgü önceki gün gözaltına alındı. Zanlının 3 milyonu ülkeden çıkarılmadan önce sakladığı iddia edilirken, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını söyledi.

Polis, çalınan paranın cinayet günü Zahid Masood’a verildiğine, onun da 3 milyon TL’yi Girne’ye götürerek Cemil Ülgü’ye emanet ettiğine dair tespit yaptıklarını açıkladı. Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde Girne’de tutuklanan zanlının cinayetle ilgili sözlü beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Ne olmuştu

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 zanlı teker teker yakalanmış, bazı faillerin de güneye kaçtığı belirlenmişti.