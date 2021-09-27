Düelloda kazanan çıkmadı 3-3

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Cem Öksüzoğluları, Abdullah Genç

Merit A. Yeşilova: Kemal Molla, Billy Mehmet, Mejdi, Aksel (Gökhan), Yasin Doğan, Eyüp, Ömer (Mehmet), Vakkas (Ahmet), Memduh, Mustafa, Fidelis

MTG: Yusuf, Uğur Gök, Halil Uçar, Yusuf, Adil Uçar (Uvanç), Sadık, Mehmet Erol, Kossi (Şenol), Ünal, Emre Kuvvetlişahin (Abdulaziz Köse), Emre Özsin

Goller: 7. Dk. Billy Mehmet, 20. Dk. Ve 26. dk Yasin Doğan (MAY); 1. Dk. 17. Dk ve 33. Dk Emre Özsin (MTG)

Aksa Süper Ligi’nin ikinci haftasında ilk haftayı beraberlikle kapatan Merit Alsancak Yeşilova ile ilk haftada mağlup olan Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında atılan karşılıklı üçer golle maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü’nün atağında Emre Özsin topla buluştu ve vuruşunda topu maçın ilk dakikasında topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Merit Alsancak Yeşilova golden sonra baskılı ataklarını artırdı ve 7. dakikada Billy Mehmet ile beraberliği yakaladı.

17. dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza sahasına yapılan ortada ilk golün sahibi Emre Özsin kafayla topu filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi ve skoru 2-1 yaptı.

20. dakikada gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında Yasin Doğan’ın vuruşu filelere gidince maça yeniden denge geldi ve skor 2-2 oldu.

26. dakikada gelişen atakta Yasin Doğan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ve skor 3-2 oldu.

33. dakikada Mağusa Türk Gücü adına gelişen atakta ilk iki golün sahibi Emre Özsin ceza sahası içindeki pozisyonda iyi yükseldi ve kafayla topu filelere göndererek skoru yeniden eşitledi ve skor 3-3 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-3 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı üçer golle 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova ikinci haftayı da beraberlikle tamamlarken Mağusa Türk Gücü son şampiyon unvanıyla ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı ancak puanla tanıştı.