Efsane geri döndü  2-0

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Sertan Alkın, Mustafa Öztugay

Çetinkaya: Kani Çeliker, Allen Assogba, Batuhan Çalban, Serkan Önet(Dk.72 Emir Dolu), Doğukan Demirman, Hakan Karacaoğlu(Dk.85 Özcan Saygı), James Obongha, Mustafa Yaşınses, Tunç Özgürgün, Samuel(Dk.62 Mehmet Söker), Emek Kırılmaz

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Hasan Sedatgil, Fikri Arslan, İsaac Owusu, Hüseyin Taşcı, İbrahim Hatay(Dk.81 Mehmet Eren), Mustafa Kemal Atlar, Adeola, Cevdet Alıcı(Dk.70 Tahsin Deniz Sever), Ömer Ulaş(Dk.60 Doğan Işıker), Kossi Adetu

Goller: Dk.1 Hakan, Dk.49 Mustafa Yaşınses(Çetinkaya)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Çetinkaya, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek puanını 18’e çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu 24 puanda kaldı.

1.dk: Yaklaşık 20 metreden Hakan’ın sol çaprazdan vuruşunda top savunmaya çarptı ve yükselik kazanarak kaleci Erdoğan’ı yanıltıp filelere gitti. 1-0

16.dk: Ani gelişen Çetinkaya atağında Allen bir anda ara topuyla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Erdoğan’dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi ancak İsaac kayarak topu çizgiden çıkardı. Dönen topta bu kez Mustafa Yaşınses topu kaleye gönderdi. Bu kez golu önleyen Erdoğan oldu.

22.dk: Ceza sahası dışından Adeola sert vurdu ancak kaleci Kani topu karşıladı.

36.dk: Ceza sahasına gönderilen uzun topta Erdoğan’ın müdahalesi kısa düştü. Mustafa Yaşınses dönen topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak top az farkla dışarıya gitti.

44.dk: Yaklaşık 22 metre mesafeden Doğukan topa çok sert vurdu. Top az farkla dışarıya gitti.

45.dk: Adeola’nın ara pasıyla topla buluşan Kossi ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

47.dk: Ceza sahasında topla buluşan Kossi sol çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Kani topu iki hamlede kontrol etti.

56.dk: Gelişen Çetinkaya kontra atağında Mustafa Yaşınses durdurulamaz bir sürata ulaştı. Topu kaleye kadar götürdü. Kaleye vurmak yerine Allen’e topu aktarmak isteyince savunma araya girdi.

74.dk: Mustafa Kemal ceza sahası dışında topu kontrol etti ve çok sert vurdu. Köşeye giden topu Kani harika çıkardı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya maçtan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı. Bu sonucun ardından Çetinkaya puanını 18’e çıkarırken Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.