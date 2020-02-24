Lefke rövanşı aldı 0-2

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

BİNATLI: Yunus, Mustafa, Tuğrul(M.Neşe dk. 71), Behnam, Abdullah, Berkem, Bayram, Muammer, Debola, Mosses, Cenkay(M.Ali dk.35)(Darbaz dk. 89)

LEFKE: Salih, Candy, Semih, Y. Şipal, Esosa(Okan dk. 87), Kasım, Mehmet, Aykut, Yakup, Okorie, Armstrong

GOLLER: Dk. 66 Kasım, dk. 83 Esosa(Lefke)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 20. haftasında Binatlı deplasmanına giden Lefke maçtan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

16. dakikada Lefke’den Semih’in sert şutunda kaleciden seken topu Behnam kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırmış oldu.

28. dakikadaki Binatlı atağında Lefke defansı topu uzaklaştıramadı. Topu alan Debola’nın çarpraz pozisyondaki şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

33. dakikada gelişen Lefke atağında Candy’nin pası ile ceza alanında buluşan Kasım topa vuracağı anda Esosa da vurmak isteyince ikisi de pozisyonu değerlendiremediler.

35. dakikada Binatlı’dan Mosses’in soldan kale çizgisine kadar inerek geriye çıkardığı topu Cankay altı pas içerisinde boş pozisyonda dışarı attı.

45+1. dakikada Binatlı’dan Muammer’in kullandığı serbest vuruşta defans arasında gidip gelen topu önünde bulan Tuğrul’un şutunda kaleci Salih zor da olsa ayakları ile topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Binatlı adına Muammer’in sert şutunda kaleci Salih zor da olsa iki hamlede topa sahip oldu.

59. dakikada gelişen Lefke atağında Kasım’ın pası ile ceza alanına giren Y. Şipal’ın vuruşu kötü oldu.

61. dakikada Lefke’den Yılmaz’ın defansın arkasına attığı uzun topla buluşan Candy tek başına kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen kötü vurdu ve top üst direğe de vurarak auta gitti.

66. dakikada Lefke öne geçti. Günün başarılı adamı Candy topla tek başına ceza alanına girdi. Boş pozisyondaki Kasım’a alda at dercesine verdiği topu Kasım boş kaleye yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada gelişen Lefke atağında Esosa’nın pasında Kasım kaleciyi de geçmesine rağmen açısını daraltınca vuruşunda defans topu uzaklaştırdı.

82. dakikada Kasım’ın pasında Candy bir kez daha kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu kalecinin kucağına attı.

83. dakikada fark 2’ye çıktı. Gelişen atakta Esosa topla rakip ceza alanına girdikten sonra sert ve düzgün bir vuruşla Lefke’yi 2-0 öne geçiren golü attı.

Maç bu skorla sona erdi ve Lefke puanını 28 yaparken Binatlı 18 puanda kaldı.

U-21 gençler maçını Binatlı gençleri 4-1 kazandı.