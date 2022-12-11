Cumartesi neşesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri devam ediyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ikincisi Hukuk Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla dün gerçekleştirildi.

Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek stantlarının yer aldığı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler saat 12.00’de başladı. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; ORİGAMİ’yi Keşfet, Cumartesi Münazarası, Sokak Hayvanları Yararına Kermes, Kedi Evleri Yapıyoruz, Şiir-Şarkı Dinleti, Anadolu’dan Lezzetler, Bölümler Yarışıyor etkinlikleri yer aldı.

