Büyük iddia

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bana ve Sedat Peker’e suikast düzenlemek için iki eylem grubu kurdu" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, iddialarla ilgili "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir" dedi. Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 2022 günü üst düzey bir İçişleri Bakanlığı bürokratıyla görüştüğünü belirtti. Özdağ, açıklamasında suikast iddiasıyla ilgili şunları söyledi: “16 Eylül 2022 günü ise Manisa'dan Ankara'ya gelen ve Gölbaşı'nda bir emniyet müdürünün düğününe giden Mustafa Türk adlı bir kişi de orada bulunan emniyetçilerden bana yönelik suikast yapılacağına ilişkin bir konuşmayı duyuyor. Bu da bize bildirince, 21 Eylül günü bu ihbarları MİT Başkanlığına resmi yazı ile ilettik. Daha sonra bu konuda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bir telefonla davet aldık. Bizim başvurumuz Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya gönderilmiş, bu devletin ayağa düşmesi demektir. Bunu ortaya dökemezsiniz.”



6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirenlere ateş püsküren Kılıçdaroğlu, yetkililere çağrı yaptı:

Dünyayı başlarına yıkın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 'imam nikâhıyla evlendirmesine', "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında şunları belirtti:

“6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsun ey saray hükümeti? Fotoroman’ı geç, ondan kimse bir şey beklemiyor zaten, devlet hemen gerekeni yapsın. Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?