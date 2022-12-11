‘İstikrarlı politika yok’

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin “Maraş’la ilgili tezlerini haklı bulduğunu” söyleyen Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu “ancak sorumluluğun bir kısmını, istikrarlı politikası ve tavrı olmadığı için Kıbrıs Rum tarafına atıyorlar” dedi.

Astra radyosuna konuşan Yoannu, Türkiye’nin ve KKTC’nin kapalı Maraş ile ilgili projelerini, “uluslararası unsurdan baskı hissetmediği için” hayata geçirmekte olduğunu öne sürdü, Rum yönetiminin bunu dikkate alması ve kampanya dönemi olmasına rağmen “baskı yapacak güçte olması gerektiğini” söyledi.

Simos Yoannu “Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı BM kararları delinirse Kıbrıs sorununda konuşulacak konu kalmaz. ABD ve AB ikna Türkiye’ye baskı yapmaya ikna edilmezse maalesef hiçbir şey olmayacak” ifadelerini kullandı. Yoannu sözde “Belediye Meclisi”nin BM Genel Sekreteri’ne yeni bir mektup göndereceğini de sözlerine ekledi.