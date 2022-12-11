Lefkoşa ekibi sahada

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve LTB Meclis Üyesi adaylarının yer aldığı Lefkoşa ekibi Küçük Kaymaklı bölgesindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbetinde ülkedeki ekonomik yaşamın merkezinin başkent Lefkoşa olduğuna dikkat çeken Harmancı, LTB olarak tüm süreçlerde esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi. Özellikle pandemi sürecinde esnafın toplum sağlığı için belediye ile olan iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Harmancı, esnafın, pandemi sonrasındaki zor ekonomik süreçten, ciddi şekilde etkilendiğinin net olduğunu söyledi.

Lefkoşa Ekibini muhtarlarla tanıştırdı

LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve Meclis Üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi, Lefkoşa muhtarlarıyla bir araya geldi. Lefkoşa Ekibi’ni muhtarlara tanıtan Harmancı, önümüzdeki dönemde çok donanımlı bir ekiple, geçmiş 8 yılda atılan sağlam temeller üzerinde ve Belediye’nin güçlenen mali yapısı sayesinde, şehre değer katacak üst yapı projelerine imza atacaklarını belirtti.

LTB bünyesinde kurulan Muhtarlar Masası’nın muhtarlarla belediye arasında düzenli iletişimin sağlanmasında ve sorunların hızlı ve etkin şekilde çözülmesinde önemli bir rol oynadığına işare eden Harmancı, “Lefkoşa’nın her sokağında sizin talepleriniz ve insanların ihtiyaçlarını iyi biliyoruz. Bugüne kadar hiç hayal satmadık, göstermelik makyaj da yapmadık. Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edebilmek, sorunları kökten çözmek için, sizin de iş birliğiniz ve anlayışınızla hep beraber çalıştık” dedi.

LTB ayakta kalmayı başardı

Harmancı, “Geçmişten kalan borç yükünün üstüne 2018 yılında yaşanan devalüasyon ve 2020’den itibaren ülke ekonomisini yerle bir eden pandemi ve hiperenflasyon ortamına rağmen, LTB sadece ayakta kalmayı başarmadı, aynı zamanda yeni yatırımlar yapmaya, kronikleşmiş sorunları çözmeye ve pandemi döneminin getirdiği yeni ihtiyaçlara cevap vermeye devam etti. Bugün ‘ekonomiyi yönetemediniz’ iddiasında bulunanlar, manipülasyonu bırakıp gerçek rakamlara baksınlar. Sizler de, Lefkoşalılar da gerçekleri çok iyi biliyorsunuz” diye konuştu.